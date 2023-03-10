.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на заметный рост UST
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в феврале составила 0,46%
Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,46% после повышения на 0,84% в январе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 10,99%. Аналитики ожидали февральскую инфляцию на уровне 0,5%
 
СП: необходим мониторинг задолженности организаций корпоративного сектора экономики
При ухудшении экономической ситуации в среднесрочной перспективе есть риски, что отдельным системообразующим компаниям и системно значимым кредитным организациям может потребоваться дополнительная финансовая поддержка со стороны государства,...
 
Маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж
Маркетплейсы обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказали "Известиям" в службе. Это можно...
 
Картельные сговоры на товарных рынках предлагается декриминализировать
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым вывести из-под уголовной ответственности картельные сговоры на товарных ранках. "Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ...
 
10 марта 2023 года 18:50

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на заметный рост UST

Москва. 10 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший во второй половине недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в понедельник также не демонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры также оценивали новый ориентир правительства КНР для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты. Правительство Китая ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. Более низкий, чем ожидалось, ориентир роста ВВП КНР, по мнению некоторых экспертов, является сигналом того, что резкого скачка глобальной инфляции после открытия китайской экономики ждать не стоит.

Цены отечественных евробондов во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение US Treasuries, негативно отреагировавших на выступление главы ФРС в банковском комитете Сената. Федеральная резервная система готова сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Глава Федрезерва отметил, что тренд на замедление инфляции сошел на нет в январе, и в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, признаков снижения цен не наблюдается.

"Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалась ранее", - отметил Пауэлл. Текущий прогноз Федрезерва предусматривает, что ставка достигнет 5-5,25% годовых. Новый прогноз будет озвучен по итогам мартовского заседания, и есть вероятность, что он будет повышен. Рынок ожидает, что ставка к сентябрю составит 5,5-5,75% годовых, то есть прогнозирует четыре повышения на 25 базисных пунктов подряд.

После того, как ФРС закончит повышать ставку, она будет сохранена на пиковом уровне в течение некоторого времени, добавил Пауэлл. "История свидетельствует об опасности слишком раннего смягчения политики. Мы будем придерживаться нашего прежнего курса до тех пор, пока не достигнем своей цели", - сказал глава ФРС, имея в виду возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

При этом котировки US Treasuries в четверг перешли к росту, отыгрывая как выступление главы ФРС в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, так и новую порцию макроэкономической статистики. Глава ФРС Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Соединенных Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым. "Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Данные министерства труда США, опубликованные 9 марта, показали скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать ФРС от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки.

В последний день недели американские и европейские гособлигации продемонстрировали уверенный ценовой рост на фоне общего ухода инвесторов от риска после появления информации о проблемах калифорнийского Silicon Valley Bank. Материнская компания банка - SVB Financial Group (SPB: SIVB) - сообщила об экстренной продаже из своего портфеля US Treasuries и ипотечных облигаций на общую сумму $21 млрд в связи с существенным оттоком средств клиентов с депозитов. Проблемы Silicon Valley Bank отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций в портфелях банков. В случае SVB трудности возникли из-за того, что банку пришлось продать эти активы с убытком, чтобы покрыть отток средств с депозитов (в результате экстренной продажи бумаг SVB потеряла $1,8 млрд).

Опасения, что другие фининституты столкнутся с аналогичными проблемами, привели к обвалу котировок акций американских банков. Сигналы о проблемах, возникающих в банковском секторе, ограничивают возможности Федрезерва в плане дальнейшего повышения ставок, считают эксперты. Вероятность подъема ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте теперь оценивается рынком в 50%, а не в 75%, как до появления информации о проблемах SVB.

Кроме того, росту котировок US Treasuries в пятницу способствовала и опубликованная статистика по рынку труда. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 311 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тыс., респонденты Trading Economics - на 205 тыс. При этом безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,38% - до 61,45% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 10,48% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила до 64,25% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 2 базисных пункта и составила 9,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 28 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,53%, до 42,84% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене за пять дней 0,58%, подешевев до 43,75% от номинала (их доходность выросла на 47 базисных пунктов и составила 34,74% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году не изменились за неделю и составили 43,2% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 27,01% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 1,1%, подешевев до 41,77% от номинала (их доходность выросла на 35 базисных пунктов и составила 22,45% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,58%, до 87,9% от номинала (его доходность выросла всего на 2 базисных пункта - до 32,7% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,02%, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
10 марта 2023 года 19:52
Рубль в пятницу снизился к основным валютам, обновил апрельский минимум в паре с евро
Москва. 10 марта. Доллар США лишь немного укрепился, евро вырос более заметными темпами, обновил апрельский максимум на Московской бирже в пятницу вечером; рубль подешевел к бивалютной корзине в последний торговый день недели, несмотря на перешедшую к повышению нефть    читать дальше
.
10 марта 2023 года 19:50
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались внешним негативом
Рынок акций РФ на неделе консолидировался при смешанной динамике blue chips, попытки "быков" разогреть индекс Мосбиржи выше 2300 пунктов нивелировались распродажами в конце недели из-за упавших мировых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США.    читать дальше
.
10 марта 2023 года 19:25
Рынок акций РФ в пятницу снизился вслед за миром, неделя закрылась нейтрально
Москва. 10 марта. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва США, вышедшая неплохая статистика по рынку труда США за февраль не смогла воодушевить покупателей. Индекс Мосбиржи опустился в район 2275 пунктов во главе с упавшими на дивидендных новостях бумагами самой биржи (-4,3%).    читать дальше
.
10 марта 2023 года 19:02
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целевой ценой 2015 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, сообщается в комментарии инвестбанка. "Бумаги "Группы Позитив" подорожали с января...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 18:52
"Финам" подтверждает рейтинг акций Мосбиржи "на уровне рынка"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Московской биржи" "на уровне рынка" на фоне сильной финансовой отчетности за 2022 год, говорится в комментарии инвесткомпании. "Мы оцениваем отчетность "Московской биржи" за прошлый год как сильную - благодаря росту процентных доходов компания смогла...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 18:40
"БКС МИ" понизил целевую цену акций Sempra Energy до $170
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизили целевую цену акций Sempra Energy со $192 до $170 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Sempra недавно отчиталась за 4К22: скорректированная прибыль составила $743 млн, или $2,35/акц., что выше значения за...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 18:20
Акции Белуги, Polymetal и TCS Group будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Белуга Групп", Polymetal и TCS Group будут интересны на следующей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "13 марта совет директоров "Белуги" должен дать рекомендацию по дивидендам за IV квартал 2022 года. 10 марта компания опубликовала сильные финансовые результаты за II...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 17:57
Прибыль Сбербанка в 2023г может приблизиться к докризисному уровню - "Открытие Инвестиции"
Прибыль Сбербанка в 2023г может приблизиться к докризисному уровню, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова. "Публикация сокращенной годовой отчетности по МСФО (ранее на ежемесячной основе раскрывались результаты по РПБУ) удивила более существенным...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 17:31
"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Xiaomi
"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi с "держать" до "покупать" и подтверждает целевую цену на уровне HKD13,30 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста составляет 17,1% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткмпании. "Акции Xiaomi достигли своей целевой цены в конце...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 17:07
Инвесторам в драгметаллы стоит обратить внимание на серебро на следующей неделе - "Открытие Инвестиции"
Инвесторам, планирующим нарастить позиции в драгоценных металлах, на следующей неделе стоит обратить внимание на покупку серебра, считает технический аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Марат Беришев. "Сырьевые активы по-прежнему остаются под давлением и продолжают...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 16:46
"Финам" снизил прогнозную цену бумаг Норникеля до 17300 руб
"Финам" понизил прогнозную стоимость бумаг ГМК "Норильский никель" до уровня 17300 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 17,9% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании Рейтинг "покупать" для этих бумаг был при этом сохранен...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 16:23
ЦБР, возможно, сохранит ставку на уровне 7,5% по итогам заседания 17 марта - Райффайзенбанк
Банк России, возможно, сохранит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 17 марта 2023 года, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Ожидания аналитиков в части инфляции на 2023 год остались на уровне 6,0% г/г (в нашем прогнозе - 6,8% г/г), что, в отличие от оценок...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 16:06
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 15,1 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 15,1 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: 12,4 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Cosmos Hotel Group (входит в АФК...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 15:44
Акции Белуги остаются одной из самых интересных историй в потребсекторе - "Мои Инвестиции"
Акции Beluga Group остаются одной из самых интересных историй в потребительском секторе благодаря двузначным темпам роста выручки (примерно 17% г/г в 2023 году) и привлекательной дивидендной доходности (около 8% за 2023 год), считает аналитик телеграм-канала "Мои Инвестиции" Елизавета...    читать дальше
.
10 марта 2023 года 15:40
Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью
Москва. 10 марта. Доллар США и евро немного подрастают на Московской бирже в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.