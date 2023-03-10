Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику, несмотря на заметный рост UST

Москва. 10 марта. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали по итогам недели смешанную динамику, несмотря на заметный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries), произошедший во второй половине недели. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 6 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в понедельник также не демонстрировали ярко выраженной динамики в ожидании новых сигналов относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Трейдеры также оценивали новый ориентир правительства КНР для темпов роста экономики на 2023 год, который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты. Правительство Китая ставит целью увеличение ВВП примерно на 5% в текущем году, сообщил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Это может означать, что власти Китая планируют воздержаться от новых мер налогово-бюджетного и денежно-кредитного стимулирования. Более низкий, чем ожидалось, ориентир роста ВВП КНР, по мнению некоторых экспертов, является сигналом того, что резкого скачка глобальной инфляции после открытия китайской экономики ждать не стоит.

Цены отечественных евробондов во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение US Treasuries, негативно отреагировавших на выступление главы ФРС в банковском комитете Сената. Федеральная резервная система готова сделать все, что нужно для борьбы с инфляцией, включая ускорение темпов повышения ключевой процентной ставки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Глава Федрезерва отметил, что тренд на замедление инфляции сошел на нет в январе, и в ряде ключевых отраслей, включая сектор услуг, признаков снижения цен не наблюдается.

"Более сильные, чем ожидалось, макроэкономические данные позволяют предположить, что финальный уровень процентных ставок будет выше, чем предполагалась ранее", - отметил Пауэлл. Текущий прогноз Федрезерва предусматривает, что ставка достигнет 5-5,25% годовых. Новый прогноз будет озвучен по итогам мартовского заседания, и есть вероятность, что он будет повышен. Рынок ожидает, что ставка к сентябрю составит 5,5-5,75% годовых, то есть прогнозирует четыре повышения на 25 базисных пунктов подряд.

После того, как ФРС закончит повышать ставку, она будет сохранена на пиковом уровне в течение некоторого времени, добавил Пауэлл. "История свидетельствует об опасности слишком раннего смягчения политики. Мы будем придерживаться нашего прежнего курса до тех пор, пока не достигнем своей цели", - сказал глава ФРС, имея в виду возвращение инфляции к целевому уровню в 2%.

При этом котировки US Treasuries в четверг перешли к росту, отыгрывая как выступление главы ФРС в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, так и новую порцию макроэкономической статистики. Глава ФРС Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Соединенных Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым. "Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Данные министерства труда США, опубликованные 9 марта, показали скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать ФРС от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки.

В последний день недели американские и европейские гособлигации продемонстрировали уверенный ценовой рост на фоне общего ухода инвесторов от риска после появления информации о проблемах калифорнийского Silicon Valley Bank. Материнская компания банка - SVB Financial Group (SPB: SIVB) - сообщила об экстренной продаже из своего портфеля US Treasuries и ипотечных облигаций на общую сумму $21 млрд в связи с существенным оттоком средств клиентов с депозитов. Проблемы Silicon Valley Bank отчасти связаны с агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС. Повышение процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций в портфелях банков. В случае SVB трудности возникли из-за того, что банку пришлось продать эти активы с убытком, чтобы покрыть отток средств с депозитов (в результате экстренной продажи бумаг SVB потеряла $1,8 млрд).

Опасения, что другие фининституты столкнутся с аналогичными проблемами, привели к обвалу котировок акций американских банков. Сигналы о проблемах, возникающих в банковском секторе, ограничивают возможности Федрезерва в плане дальнейшего повышения ставок, считают эксперты. Вероятность подъема ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте теперь оценивается рынком в 50%, а не в 75%, как до появления информации о проблемах SVB.

Кроме того, росту котировок US Treasuries в пятницу способствовала и опубликованная статистика по рынку труда. Согласно данным министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в феврале увеличилось на 311 тыс. Согласно пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тыс., а не на 517 тыс., как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тыс., респонденты Trading Economics - на 205 тыс. При этом безработица в США в феврале выросла до 3,6% с январских 3,4%. Аналитики не ожидали изменения этого показателя.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,38% - до 61,45% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов - до 10,48% годовых), при этом бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила до 64,25% от номинала (их доходность выросла за пять дней на 2 базисных пункта и составила 9,76% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 28 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за неделю на 0,53%, до 42,84% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 12,72% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году потеряли в цене за пять дней 0,58%, подешевев до 43,75% от номинала (их доходность выросла на 47 базисных пунктов и составила 34,74% годовых). Котировки бумаг с погашением в 2027 году не изменились за неделю и составили 43,2% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов - до 27,01% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 1,1%, подешевев до 41,77% от номинала (их доходность выросла на 35 базисных пунктов и составила 22,45% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году подорожал на 0,58%, до 87,9% от номинала (его доходность выросла всего на 2 базисных пункта - до 32,7% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за неделю на 0,02%, составив 65,85% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на глобальных долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.