"Финам" повысил до "покупать" рейтинг акций Xiaomi

"Финам" повысил рейтинг акций Xiaomi с "держать" до "покупать" и подтверждает целевую цену на уровне HKD13,30 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста составляет 17,1% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткмпании.

"Акции Xiaomi достигли своей целевой цены в конце января, но с тех пор скорректировались вместе с широким рынком, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Это позволяет нам повысить рейтинг бумаг компании до "покупать". В ближайшие недели Xiaomi опубликует отчетность за 4К22 и 2022 год, но наши ожидания по компании весьма скромные. Сокращение глобальной отрасли смартфонов в 2022 году привело к падению выручки и прибыли компании. В 2023 году ситуация в отрасли если и улучшится, то незначительно. В то же время котировки Xiaomi поддерживают новости о скором выпуске собственного электромобиля, старт массового выпуска которого запланирован на 1П 2024".

Xiaomi - китайская технологическая компания, производитель потребительской электроники (смартфонов, ноутбуков, планшетов, "умных" устройств, бытовой техники по стандартам "умного" дома).

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