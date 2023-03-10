Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро вслед за снижающейся нефтью

Москва. 10 марта. Доллар США и евро немного подрастают на Московской бирже в пятницу днем, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Курс доллара США составил 76,01 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,45 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,9 копейки - до 78,01 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 6 копеек - до 10,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне снижающейся нефти. Ее котировки опускаются четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, что руководство ФРС пока не приняло решения, какими темпами поднимет ставку на мартовском заседании.

Ранее он сказал, что американский ЦБ готов ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться. При этом финальный уровень ставки, по словам Пауэлла, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее.

Участники рынков находятся в ожидании публикации статданных по американскому рынку труда. Отчет Минтруда США будет обнародован в 16:30 МСК, и опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также на рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.

Сильные данные по рынку труда могут стать важным аргументом для ФРС в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) на мартовском заседании. Рынок в целом ожидает именно такого сценария, хотя еще на прошлой неделе консенсус-прогнозы предусматривали подъем всего на 25 б.п.

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов в январе - до 4,5-4,75% годовых. В декабре ставка была увеличена на 50 б.п., а до этого - четыре раза подряд на 75 б.п.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 21-22 марта. Среди ключевых экономических отчетов, которые выйдут до него - февральские данные о безработице в США (10 марта) и о динамике потребительских цен (14 марта).

Нефть продолжает дешеветь днем в пятницу, завершая неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,74% - до $80,99 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,91% - до $75,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,3%, WTI - на 1,2%

Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Российская валюта в пятницу демонстрирует нейтральную динамику, торгуется в районе 76 по отношению к доллару США. Рубль остается стабильным сегодня благодаря локальному снижению американского доллара, а также благодаря поддержке Минфина РФ, который продает юани на сумму до 5,4 млрд руб. ежедневно. В краткосрочной перспективе рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 74-77 за доллар США", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"В четверг курс пары "доллар-рубль" в моменте превышал 76,1 руб./$, но позднее рубль перешел к коррекционному укреплению. Сегодня курс пары находится вблизи 75,9 руб./$1. На динамику доллара на глобальном рынке сегодня повлияет трудовая статистика в США. Тем не менее по итогам публикации курс пары "доллар-рубль" вряд ли выйдет из диапазона 75-76,5 руб./$1", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 15 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на отметках четверга - 7,9%, 8,3% и 8,53% годовых соответственно.