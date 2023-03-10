Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут продолжить колебания около 2300п и 960п соответственно - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе могут продолжить колебания около 2300 пунктов и 960 пунктов соответственно при нейтральном геополитическом фоне, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии значимых корпоративных драйверов могут следовать за внешними настроениями и продолжить колебания недалеко от сопротивлений 2300 и 960 пунктов. Преодоления указанных отметок стоит ожидать при сдержанной динамике рубля и позитивных фундаментальных факторах. В частности, до конца марта дивидендный драйвер может появиться по акциям Сбербанка, но точной даты рассмотрения вопроса выплат эмитент не обозначил", - пишет эксперт.

Аналитик также напоминает, что в ближайшие дни финансовые результаты за конец 2022 года по МСФО представят TCS Group, Polymetal, "Распадская", VK и X5 Retail Group, при этом указанные компании за последний год не выплачивали дивидендов, в том числе из-за технических сложностей. Решения по выплатам за 2022 год должны принять советы директоров "Белуги" и "Совкомфлота", акции которых на этой неделе уже подскочили до новых локальных пиков.

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