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10 марта 2023 года 14:41
ПСБ рекомендует покупать акции Белуги с целью 4300 руб
Аналитики "Промсвязьбанка" (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Белуга групп" с целевой ценой 4300 руб. за штуку, сообщается в комментарии банка. "Финансовые результаты компании за 2022 год позитивны: выручка +30%, показатель EBITDA +66%, чистая прибыль +119%, - отмечают эксперты. - Увеличились отгрузки как собственного бренда, так и импортируемых. Активно продолжила развиваться собственная розничная сеть "ВинЛаб": объем продаж вырос на 52,3%, а средний чек - на 11,1%". 13 марта Совет директоров "Белуги" даст рекомендации по дивидендам за 2022 год. Согласно дивполитике, акционерам направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Аналитики ПСБ оценивают возможные дивиденды в размере 100 руб. (доходность 3-4%), что в сумме с уже выплаченными дивидендами составит 11% доходности за 2022 год. "По итогам 2023 года можно рассчитывать на 450руб./акцию (доходность более 10%). Рекомендуем бумаги к покупке c целевой ценой в 4300 руб. за штуку", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БЕЛУГА-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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