Средне- и долгосрочные перспективы цены акций Белуги позитивные - БКС Экспресс

Средне- и долгосрочные перспективы цены акций "Белуга Групп" позитивные, отмечается в комментарии эксперта БКС Экспресс Дмитрия Пучкарева.

"Белуга" представила сильные финансовые результаты за 2022 год. Основным драйвером для группы остается розничный сегмент, развитие собственной сети "ВинЛаб". По итогам 2022 года выручка сегмента выросла на 52% до 50,4 млрд руб. Рост выручки стал основным драйвером улучшения EBITDA. Позитивный эффект на чистую прибыль дополнительно оказало признание прибыли от продажи международных прав на бренд суперпремиальной водки "Белуга", - пишет аналитик.

Исходя из полученной прибыли, дивиденды "Белуги" при сохранении коэффициента 57% за IV кв. могут составить 80 руб. на акцию, подчеркивается в комментарии. СД компании примет решение по дивидендам 13 марта.

"Средне- и долгосрочные ожидания по акциям Beluga Group позитивные, - указывает Пучкарев. - Сильный рост последних дней можно назвать отчасти спекулятивным, поэтому есть риски отката. Тем не менее перспективы дальнейшего роста и выплаты дивидендов делают бумаги одними из наиболее интересных в потребительском секторе РФ".

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