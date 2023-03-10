Альфа-банк умеренно-позитивно оценивает финрезультаты Сбербанка за 2022г

Альфа-банк умеренно-позитивно оценивает финансовые результаты Сбербанка за 2022 год, отмечается в комментарии аналитика Евгения Кипниса.

"Сбербанк отчитался о результатах по МСФО за 2022 год и основных показателях по РСБУ за 2М23. Чистая прибыль по МСФО за 2022 год составила 270,5 млрд руб., что на 8% выше консенсуса и на 2% выше нашей оценки. Прогноз менеджмента Сбербанка на 2023 год в целом совпадает с нашими ожиданиями - он предполагает, что ROE вернется в район 20%+, а чистая прибыль потенциально превысит уровень 2021 года (наша оценка - 1,3 трлн рублей)", - пишет эксперт.

По словам председателя Правления Г.Грефа, объявление дивидендов за 2022 год ожидается в марте. Базовый сценарий аналитиков Альфа-банка - 100% от чистой прибыли за 2022 год, что означает 12 рублей на акцию (доходность 7%).

"Генеральный директор прокомментировал планы сохранить субординированный депозит в размере 150 млн руб. в капитале банка, что, на наш взгляд, является позитивной новостью, поскольку это подчеркивает, что интересы акционеров (и выплаты дивидендов в частности) остаются приоритетом для Сбербанка, - указывает Кипнис. - Акции торгуются вблизи исторических минимумов с точки зрения оценки (0,56x P/BV, 1,9x P/PPOP и 2,9x P/E 2023П) и, по нашему мнению, могут вернуть 24% от своей текущей рыночной капитализации в виде дивидендов в течение следующих 15 месяцев".

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