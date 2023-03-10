"ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций, заменив "Полюс" на "ЛУКОЙЛ", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Группа Позитив", "ММК", "Московская биржа", "МТС", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "Совкомфлот", "Сургутнефтегаз" (прив.).

Доходность подборки Топ-10 акций России, составленной аналитиками ВТБ Мои Инвестиции, с начала года составила 17,32% против роста индекса Мосбиржи на 6,61%, отмечается в комментарии.

"По итогам последнего пересмотра мы увеличили в топ-10 акций России вес нефтегазового сектора, сократив долю металлургического сектора. Вместо акций "Полюса" в подборку были добавлены бумаги "ЛУКОЙЛа". Изменение налогообложения не настолько негативное, как закладывал рынок. Сокращение дисконтов на российскую нефть и приближение дивидендного сезона может вернуть интерес к акциям "ЛУКОЙЛа". Компания отличается стабильной бизнес-моделью и имеет собственное трейдинг-подразделение. Около 40% экспорта нефтекомпании реализуется по более высоким ценам, чем цена нефти марки Urals", - считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

Кроме того, эксперты ожидают, что дивидендная доходность по акциям "ЛУКОЙЛа" за II полугодие 2022 года может составить около 12%. Исторически решение принимается в конце апреля.

"ЛУКОЙЛ" торгуется с мультипликатором 2,4х EV/EBITDA, а котировки его акций по динамике отстают от рынка: с начала года минус 1,95% против роста индекса на 4,6%", - приводят аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" еще один довод в пользу включения акций "ЛУКОЙЛа" в топ-10 акций РФ.

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