Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $162 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем отчет CrowdStrike за 4К22 умеренно позитивно. Компания продемонстрировала хорошие результаты по итогам рассматриваемого периода, менеджмент дал уверенный прогноз на текущий квартал и финансовый год. Некоторые из операционных метрик оказались лучше ожиданий и отражают ускорение темпов роста и улучшение эффективности продаж. Эмитент сохраняет ведущие позиции в EDR-сегменте и быстро развивается в XDR-направлении, в том числе за счет покупки Humio и усиления управленческой команды. Партнерство с Dell открывает CrowdStrike доступ к обширной базе клиентов. Ожидаем, что компания может поделиться первыми результатами данного партнерского соглашения и повысить финансовые прогнозы на вебинаре с инвесторами 4 апреля, - пишет старший аналитик Егор Толмачев. Наша оценка CrowdStrike на уровне 10,5x EV/Sales 2024 подразумевает возможность роста котировок бумаг до уровня $162, рекомендация - "покупать".

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