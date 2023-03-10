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Главная / Мнения аналитиков / "КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
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10 марта 2023 года 11:35
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с целевой ценой 200 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "9 марта Сбер отчитался о финансовых результатах за 2022 год по МСФО. Чистая прибыль банка составила 270 млрд руб. - это выше консенсус-прогноза, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Таким образом, дивиденд на акцию за прошедший год должен составить 6,2 руб. на оба типа акций. Банк прошёл адаптационный период и доказал свою устойчивость. Капитал банка прибавил +3% год к году и составил 5,8 трлн руб. В результате балансовая стоимость акций равна 257,4 руб.". Более того, в этот же день Сбер опубликовал сильные финансовые результаты за февраль 2023 год по РСБУ. Чистый процентный доход вырос на 18,7% год к году - до 163 млрд руб., а комиссионный увеличился на 13% - до 52 млрд руб. На фоне этого чистая прибыль за февраль составила 115 млрд руб. Таким образом, уже который месяц подряд банк продолжает уверенно зарабатывать более 100 млрд руб., констатирует эксперт. "Учитывая капитал в размере 5,8 трлн руб. и заработанные 225 млрд руб. за первые месяцы этого года, балансовая стоимость акций Сбера составляет 267 руб. С учётом санкций и экономических последствий, справедливая цена по обыкновенным акциям на наш взгляд будет на уровне 200 руб. или P/BV=0,75х", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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