Роснефть - главный бенефициар ожидаемой либерализации производства СПГ - "БКС МИ"

"Роснефть" может стать главным бенефициаром ожидаемой либерализации производства СПГ в Арктике, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит.

"Правительство РФ предложило разрешить экспорт СПГ с участков севернее 67-го градуса северной широты, - отмечается в обзоре. - Это касается компаний, в которых государство прямо или косвенно контролирует не менее 50% акций. Таким образом, законопроект распространяется только на "Газпром", "Газпром нефть" и "Роснефть". "Роснефть", похоже, главный бенефициар. Хотя у "Газпрома" и его "дочки" есть несколько проектов, которые могут быть включены в этот проект, именно "Роснефть", видимо, получит наибольшую выгоду от либерализации за счет своего флагманского проекта "Восток Ойл" на Таймыре".

Ранее "Роснефть" имела право экспортировать СПГ только с шельфовых проектов, напоминает Рональд Смит.

Впрочем, по его мнению, позитив для "Роснефти" от этой новости небольшой: "Несмотря на то, что лицензионные участки проекта содержат огромное количество газа, который теоретически может быть сжижен и экспортирован на внешние рынки, подобные планы находятся на очень ранней стадии, а отсутствие доступа к подсанкционным импортным технологиям сжижения замедлит любые потенциальные планы разработки. Это означает, что первое производство СПГ, на наш взгляд, начнется в лучшем случае после 2030 года".

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