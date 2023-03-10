Котировки нефти могут завершить неделю на отметке $80/барр. - SberCIB

Котировки нефти могут завершить неделю на отметке $80 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Баррель Brent в четверг подешевел на $0,86 до $81,56, поскольку инвесторы стали ожидать более значительного повышения ставки ФРС США. В пятницу котировки Brent могут опуститься до $80 за баррель, если статистика по рынку труда в США окажется хорошей. Тогда Федрезерв может принять решение о повышении ставки на 0,5 п. п. в конце марта", - отмечается в комментарии.

Рубль в четверг подорожал до 75,8 руб./$1: повышенный спрос на валюту сошел на нет, а глобальное укрепление доллара приостановилось. В пятницу российская валюта, как ожидают аналитики, будет держаться вблизи 75,5 руб./$1. Если же статистика по рынку труда США за февраль, которая будет опубликована сегодня, окажется существенно лучше ожиданий, доллар вновь начнет укрепляться. Впрочем, эксперты инвестбанка считают это маловероятным, поскольку другие индикаторы не свидетельствуют о столь сильной конъюнктуре американского рынка труда.

"Доходности ОФЗ в четверг продолжили двигаться в диапазоне плюс-минус 5 б. п. при низких объемах торгов. Главное событие пятницы - публикация после завершения торгов данных по инфляции в России за неделю и февраль. До этого значительные изменения на рынке госдолга маловероятны", - пишут эксперты SberCIB .

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