Инвестбанк Синара начал анализ Sun Hung Kai Properties с рекомендацией "продавать" для его акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение крупнейшего застройщика в Гонконге компании Sun Hung Kai Properties с рекомендацией "продавать" для ее бумаг, сообщается в обзоре.

"Котировки акций компании Sun Hung Kai Properties (SHKP) с начала года снизились на 1,7%, тогда как местный индекс Hang Seng прибавил 0,7%. Более того, мы считаем, что рынок переоценивает перспективы роста SHKP: хотя спрос на объекты компании начнет восстанавливаться и в материковом Китае она намерена кратно увеличить ввод объектов в эксплуатацию, потенциальный рост ее выручки ограничивается низкими темпами в Гонконге и прогнозируемым снижением цен на жилье на 2% в 2023 году", - пишет аналитик Ирина Фомкина.

Эксперт оценивает средние темпы роста EBITDA (CAGR 2022-2025) в 4,8% против медианных по аналогам 18,9%, притом что сейчас SHKP торгуется по EV/EBITDA 2024П в 7,4, всего на 16% ниже медианы конкурентов.

"Дисконт не отражает намного меньший, на наш взгляд, потенциал расширения бизнеса SHKP. Мы присваиваем акциям SHKP рейтинг "продавать" при целевой цене HKD95 за штуку, которая указывает на 10%-ный потенциал снижения", - указывает Фомкина.

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