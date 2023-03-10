"Финам" снизил прогнозную цену ADS Alibaba до $123,9

"Финам" понизил прогнозную стоимость ADS Alibaba Group Holding с $159,7 до $123,9 за штуку в первую очередь в связи с общей слабостью технологического сектора в мире, а также сохраняющимися рисками относительно роста китайской экономики, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была при этом сохранена экспертами.

Прогнозная стоимость акций Alibaba на Гонконгской биржи, каждая из которых эквивалентна 1/8 ADS, составляет 121,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что соответствует рейтингу "покупать", говорится в обзоре.

"С максимумов конца января акции Alibaba снизились почти на 30%, что нивелировало основную часть роста, связанного с переоткрытием китайской экономикой. Последние отчеты действительно показывают замедление темпов роста бизнеса Alibaba, однако, на наш взгляд, снятие коронавирусных ограничений в Китае, а также развитие e-commerce и облачного направления бизнеса позволят компании с текущего календарного года возобновить рост выручки более чем на 10% в год. В то же время эмитент сейчас оценивается всего в 7,3x EV/EBITDA 2023 фин. года и продолжает проводить программу buyback, что может дополнительно поддержать акции", - указывает эксперт Сергей Кауфман.

Alibaba Group Holding - крупнейший в Китае игрок в сфере e-commerce. Кроме того, эмитент включает в себя облачный бизнес, цифровые, логистические и потребительские сервисы, развлечения, доли в компаниях из разных сфер, а также ряд инновационных инициатив.

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