Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать положительной переоценке его акций - Инвестбанк Синара

Сильные финансовые результаты Сбербанка за 2022 год и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать положительной переоценке его акций, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова.

"Сбербанк 9 марта опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2022 год. Чистая прибыль составила 270,5 млрд руб., что соответствует рентабельности капитала (ROE) в 5%. Размер прибыли оказался несколько лучше ожиданий с учетом всех сложностей прошлого года. Прибыль на акцию составила 12,39 руб., и, на наш взгляд, этой суммой ограничен потенциальный размер дивидендов", - пишет эксперт.

Сбербанк также опубликовал пресс-релиз по результатам за февраль 2023 года. Чистая прибыль накопленным итогом составила 225 млрд руб., в том числе 115 млрд руб. за февраль. Банк не использует регуляторные послабления и с запасом выполняет требования к достаточности капитала. Размер прибыли в феврале на 4% превысил январский результат. Рентабельность капитала по итогам 2М23 составила 23,8%, отмечается в комментарии.

Найденова полагает, что сильные финансовые результаты и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать положительной переоценке акций банка, торгующихся с коэффициентом P/BV 2023П на уровне 0,6.

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