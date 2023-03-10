Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и США, финрезультаты "ТГК-1":

- Индекс потребительских цен в России за февраль;

- Отчет по рынку труда в США за февраль;

- Отчет об исполнении федерального бюджета США в феврале;

- Результаты "ТГК-1" за 2022 год по МСФО.

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