.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2250п в ближайшее время - ПСБ
.
10 марта 2023 года 09:58
Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2250п в ближайшее время - ПСБ
Возможно снижение индекса Мосбиржи до уровня 2250 пунктов в ближайшее время - основными негативными моментами являются ухудшающийся внешний фон и отсутствие идей для покупок, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
10 марта 2023 года 12:31
Аналитики "Солид Брокер" рекомендуют держать акции "Московской биржи", сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Отметим, что Мосбиржа в очередной раз публикует не сам отчет МСФО за 2022 год, а лишь пресс-релиз с отдельными данными на основе МСФО. Несмотря на то что комиссионные доходы... читать дальше
.10 марта 2023 года 12:10
Возможны локальные отскоки индекса Hang Seng в ближайшие торговые сессии, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng демонстрирует снижение на торгах в пятницу вслед за западными площадками, в моменте бенчмарк терял 2,9%. На ближайших сессиях возможны... читать дальше
.10 марта 2023 года 11:50
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $162 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Мы оцениваем отчет CrowdStrike за 4К22 умеренно позитивно. Компания продемонстрировала хорошие результаты по итогам... читать дальше
.10 марта 2023 года 11:35
"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций Сбербанка с целевой ценой 200 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании. "9 марта Сбер отчитался о финансовых результатах за 2022 год по МСФО. Чистая прибыль банка составила 270 млрд руб. - это выше... читать дальше
.10 марта 2023 года 11:19
"Роснефть" может стать главным бенефициаром ожидаемой либерализации производства СПГ в Арктике, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Рональд Смит. "Правительство РФ предложило разрешить экспорт СПГ с участков севернее 67-го градуса северной широты, - отмечается в обзоре. - Это... читать дальше
.10 марта 2023 года 11:03
Котировки нефти могут завершить неделю на отметке $80 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Баррель Brent в четверг подешевел на $0,86 до $81,56, поскольку инвесторы стали ожидать более значительного повышения ставки ФРС США. В пятницу котировки Brent могут опуститься... читать дальше
.10 марта 2023 года 10:52
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение крупнейшего застройщика в Гонконге компании Sun Hung Kai Properties с рекомендацией "продавать" для ее бумаг, сообщается в обзоре. "Котировки акций компании Sun Hung Kai Properties (SHKP) с начала года снизились на 1,7%, тогда как местный... читать дальше
.10 марта 2023 года 10:34
"Финам" понизил прогнозную стоимость ADS Alibaba Group Holding с $159,7 до $123,9 за штуку в первую очередь в связи с общей слабостью технологического сектора в мире, а также сохраняющимися рисками относительно роста китайской экономики, сообщается в аналитическом материале инвестиционной... читать дальше
.10 марта 2023 года 10:17
Сильные финрезультаты Сбербанка должны способствовать положительной переоценке его акций - Инвестбанк Синара
Сильные финансовые результаты Сбербанка за 2022 год и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать положительной переоценке его акций, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ольга Найденова. "Сбербанк 9 марта опубликовал сокращенную отчетность по МСФО за 2022 год.... читать дальше
.10 марта 2023 года 10:06
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и США, финрезультаты "ТГК-1": - Индекс потребительских цен в России за февраль; - Отчет по рынку труда в США за февраль; - Отчет об... читать дальше
.10 марта 2023 года 09:47
Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу снижением в пределах 0,2-0,7%, в диапазоне 2275-2285 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи... читать дальше
.10 марта 2023 года 09:42
Москва. 10 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне растущих опасений возможной рецессии мировой экономики в условиях агрессивного повышения процентных ставок крупнейшими центробанками мира, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.10 марта 2023 года 09:37
Возможно сохранение невысокой торговой активности на рынке рублевых гособлигаций вплоть до заседания ЦБ РФ 17 марта 2023 года, говорится в комментарии Управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "Ожидаем сохранение невысокой торговой активности... читать дальше
.10 марта 2023 года 09:23
Вероятна фаза боковой консолидации или даже некоторое снижение индекса Мосбиржи в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин. "Техническая картина по индексу Мосбиржи остается растущей, но общий фон располагает к временному уходу в фазу боковой консолидации или небольшому... читать дальше
.10 марта 2023 года 09:16
Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "В ходе торгов четверга на валютном рынке образовалась безыдейность, при этом торговая активность долларом с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.