Возможно снижение индекса Мосбиржи до 2250п в ближайшее время - ПСБ

Возможно снижение индекса Мосбиржи до уровня 2250 пунктов в ближайшее время - основными негативными моментами являются ухудшающийся внешний фон и отсутствие идей для покупок, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.