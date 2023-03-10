Цены рублевых корпбондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 10 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне растущих опасений возможной рецессии мировой экономики в условиях агрессивного повышения процентных ставок крупнейшими центробанками мира, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы заметно упали по итогам торгов в четверг вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний в связи с сигналами, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

Вместе с тем в начале торгов 9 марта фондовый рынок США демонстрировал рост вслед за публикацией данных министерства труда, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать ФРС от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки.

В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно снижаются утром в пятницу, реагируя на падение американских индексов накануне (в четверг основные индексы США опустились на 1,7-2,1%). Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 1,73%. В пятницу Банк Японии ожидаемо не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое стало последним для главы ЦБ Харухико Куроды, возглавляющего банк с 2013 года.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 1,15%. Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в Конституцию. Гонконгский индикатор Hang Seng опустился на 2,6%. Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 2,3%.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в пятницу, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 мск составила $81,21 за баррель, что на 0,47% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 1,3%, до $81,59 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $75,18 за баррель, что на 0,71% ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт потерял в цене 1,2%, подешевев до $75,72 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, которая в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 9 марта выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,924 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,017 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос всего 0,01% и составил 109,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за два дня (8-9 марта) прибавил 0,05%, поднявшись до 838,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Банк ФК Открытие БО-П09" (+0,32%), "ЕАБР-003Р-001" (+0,25%) и "Европлан-001Р-01" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-0,37%), "РЖД-001P-04R" (-0,27%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер Setl Group завершил размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 5,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 3 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,2% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,77% годовых. Купоны квартальные.

Банк "ДОМ.РФ" установил ставку 1-11-го купонов субординированных облигаций серии СУБ-T2-1 со сроком обращения 10,5 лет на уровне 13% годовых. Ставка 12-21-го купонов будет рассчитываться исходя из значения кривой бескупонной доходности 5-летних ОФЗ плюс 3,2%. Организатором банк выступает самостоятельно, техразмещение запланировано на 10 марта. Номинал одной облигации - 10 млн рублей каждая. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Калужский ликероводочный завод Кристалл" (КЛВЗ, г. Обнинск, Калужская область) установило ставку 1-го купона дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом до 300 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 14,2% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация равными долями (25%) в даты уплаты 9-12-го купонов. Сбор заявок на выпуск прошел 9 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Эмиссия будет размещена в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Глоракс" перенесло размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 10 марта на 14 марта. Датой окончания размещения облигаций станет 14 апреля или дата размещения последней облигации выпуска. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,87% годовых. Купоны квартальные. Премаркетинг данного выпуска компания проводила в декабре прошлого года, однако тогда также перенесла размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 27-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 11,53% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,8 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 41-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Владельцы облигаций "Бифорком Текнолоджис" серии БО-П01 объемом 250 млн рублей получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с нарушением компанией сроков публикации годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год. Компания разместила дебютный выпуск облигаций в июне 2021 года по ставке 11,25% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные, объявлена оферта через 2 года. В конце апреля 2021 года Московская биржа зарегистрировала 10-летнюю программу облигаций эмитента серии 001P объемом 3 млрд рублей. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.