Возможно сохранение невысокой активности на рынке ОФЗ в ближайшую неделю - ПСБ

Возможно сохранение невысокой торговой активности на рынке рублевых гособлигаций вплоть до заседания ЦБ РФ 17 марта 2023 года, говорится в комментарии Управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Ожидаем сохранение невысокой торговой активности на рынке ОФЗ вплоть до заседания Банка России 17 марта - при ожиданиях сохранения ставки инвесторы ждут сигнала от регулятора. Риски ужесточения денежно-кредитной политики во 2П23 по-прежнему остаются повышенными, в связи с этим рекомендуем пока сохранять защитную структуру портфеля госбумаг (короткие ОФЗ-ПД, флоутеры и ОФЗ-ИН). В этом ключе рекомендуем обратить внимание на ВЭБ.РФ (рейтинг AAA(RU) от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)), который 14 марта проведет сбор заявок на бонды с плавающим купоном (RUONIA+200 б.п.) со сроком обращения 7,5 лет. На наш взгляд, премия 200 б.п. для выпуска с рейтингом "ААА" выглядит вполне привлекательно", - пишет эксперт.

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