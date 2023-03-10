Вероятна консолидация или даже снижение индекса Мосбиржи в ближайшее время - БКС Экспресс

Вероятна фаза боковой консолидации или даже некоторое снижение индекса Мосбиржи в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи остается растущей, но общий фон располагает к временному уходу в фазу боковой консолидации или небольшому снижению. Наверху следующие локальные цели расположены на 2340-2380 пунктах, но в условиях слабости сырьевых площадок пока сложно говорить о том, что эти отметки будут достигнуты в ближайшие пару сессий. Тем более в пятницу утром фон только продолжил ухудшаться. При этом техническая картина по индексу будет оставаться позитивной до тех пор, пока котировки находятся выше области 2185-2190 пунктов", - отмечает аналитик в обзоре.

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