Нефть дешевеет четвертую сессию кряду

Фондовые индексы США резко упали в четверг. Рынок акций стран АТР снижается на торгах в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы упали в четверг вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний в связи с сигналами, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group (SPB: SIVB), материнской компании Silicon Valley Bank, подешевевшие на 61%.

SVB Financial днем ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксировала убыток в $1,8 млрд. Финкомпания также сообщила о намерении разместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.

Silicon Valley Bank, основную часть клиентов которого составляют стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов, быстро наращивал операции в период низких процентных ставок в США. Теперь, однако, банк испытывает серьезные трудности в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.

"Новости, касающиеся Silicon Valley Bank, - это именно то, чего все боялись", - отмечает аналитик DA Davidson Гэри Теннер, слова которого приводит агентство Bloomberg.

Вопрос в том, следует ли ждать, что это повторится с другими банками, говорит эксперт.

Акции Bank of America Corp. (SPB: BAC) упали в цене на 6,2% по итогам торгов в четверг, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - также на 6,2%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 5,4%.

"Все опасались, что повышение процентных ставок приведет к росту числа дефолтов в какой-то момент в 2023 году, и ситуация, которую мы видим сейчас, еще больше усиливает эти опасения", - отмечает Мэтт Мейли, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в Miller Tabak + Co.

Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг.

Американский фондовый рынок поднимался в начале торгов в четверг вслед за публикацией данных министерства труда США, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс.

Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки, отмечает Market Watch.

В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.

Акции Uber Technologies (SPB: UBER) подешевели на 5% по итогам торгов в четверг. Днем ранее Bloomberg сообщило, что компания рассматривает возможность продажи логистического подразделения Uber Freight.

Стоимость бумаг General Motors (SPB: GM) Co. упала на 4,9%. Автопроизводитель объявил о запуске программы добровольного увольнения для сотрудников, которая, как ожидается, будет стоить ему порядка $1,5 млрд.

Котировки акций Ford Motor (SPB: F) Co. и Tesla (SPB: TSLA) Inc. снизились соответственно на 4,1% и 5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в четверг упал на 543,54 пункта (1,66%) и составил 32254,86 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 73,69 пункта (1,85%) - до 3918,32 пункта.

Nasdaq Composite потерял 237,65 пункта (2,05%) и составил 11338,35 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно снижаются утром в пятницу, реагируя на падение американских индексов накануне.

В четверг основные индексы США опустились на 1,7-2,1% в ожидании публикации данных о безработице в стране за февраль. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что отчет Минтруда укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также на рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.

Сильные данные по рынку труда могут стать важным аргументом для Федрезерва в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, пишет MarketWatch. Рынок в целом ожидает именно такого сценария, хотя еще на прошлой неделе консенсус-прогнозы предусматривали подъем всего на 25 б.п.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,6%.

В пятницу Банк Японии ожидаемо не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое стало последним для главы ЦБ Харухико Куроды, возглавляющего банк с 2013 года.

Парламент Японии на этой неделе утвердил Кадзуо Уэду на пост следующего главы ЦБ. Он возглавит Банк Японии 8 апреля, когда истечет срок полномочий Куроды. Следующее заседание состоится уже под его руководством 27-28 апреля.

Лидером снижения в индексе выступают акции Chiba Bank, дешевеющие на 6,7%. Самый активный рост демонстрируют акции Toppan Inc. - на 6,3%.

Котировки бумаг Fast Retailing опускаются на 1,7%, SoftBank Group - на 5,7%, Sony Group - на 2,7%, Nippon Steel - на 1,6%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 1,15%.

Как сообщалось, Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Решение было принято единогласно. Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в Конституцию.

Наиболее заметное снижение демонстрируют акции таких компаний как BYD Company (-4,5%), Inspur Electronic (-3,7%), ChongQing Changan (-4,9%), Longi Green Energy (-1,9%) и Anhui Jianghuai (-6,1%).

Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 2,6%.

Цена бумаг JD.com Inc. (SPB: JD) рухнула на 11%. Китайский интернет-ритейлер вернулся на прибыльный уровень в четвертом квартале 2022 года, однако дал слабый прогноз выручки.

Акции Baidu Inc. (SPB: BIDU) подешевели на 6,4%, Geely Auto - на 6%, Alibaba (SPB: BABA) Group - на 3,7%, AIA Group - на 3,4%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,3%.

Южнокорейский индекс Kospi снизился на 1,3%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 2,3%.

Акции "большой четверки" австралийских банков (Commonwealth Bank, ANZ Group, Westpac Banking и NAB) дешевеют более чем на 2%.

Цена бумаг CSL Ltd опустилась на 1%, BHP Group - на 1,5%, Woodside Energy - на 2,2%, Pilbara Minerals - на 3,9%, Qantas Airways - на 3,3%.

Цены на нефть снижаются утром в пятницу, опускаясь четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск составляет $81,14 за баррель, что на $0,45 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $1,07 (1,3%), до $81,59 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $75,12 за баррель, что на $0,6 (0,79%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг контракт подешевел на $0,94 (1,2%), до $75,72 за баррель.

Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

"Нефть снова оказалась под давлением из-за опасений повышения ставок Федрезерва", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

В пятницу будет обнародован отчет о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.