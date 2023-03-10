Вероятно ослабление рубля на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно ослабление рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу, полагает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"В ходе торгов четверга на валютном рынке образовалась безыдейность, при этом торговая активность долларом с расчетами "завтра" оставалась пониженной. Данная динамика свойственна началу месяца - участники торгов наименее активны в данный период. Отметим, что значимых драйверов для формирования направленной динамики курса доллара пока не наблюдается. Мы полагаем, что в ходе пятничных торгов пара доллар/рубль попробует вернуться выше отметки 76 руб.$1 на фоне снижения объемов продаж валюты Минфином РФ", - пишет эксперт в комментарии.

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