"Финам" снизил прогнозную цену акций Southern до $72

Аналитики "Финама" понизили прогнозную стоимость акций Southern Co. с $82 до $72 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рейтинг "покупать" для этих бумаг был при этом сохранен экспертами.

"По результатам последнего отчета Southern сообщила о новых проблемах при тестах единственной строящейся в США АЭС Vogtle. Несмотря на то что тестовый запуск третьего энергоблока проведен в марте, мы не исключаем возможности новых убытков по станции и приняли решение о понижении целевой цены. Тем не менее кейс по-прежнему выглядит интересно, предлагая дивидендную доходность выше средней по отрасли, а также вероятный опережающий рост EPS после ввода третьего и четвертого энергоблоков", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом. Компания обслуживает около 9 млн клиентов на территории общей площадью 300 тыс. кв. км.

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