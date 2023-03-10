Рубль немного слабеет к доллару и юаню на старте торгов с учетом негативных сигналов с мировых рынков

Москва. 10 марта. Доллар США и юань укрепляются на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль сдает позиции под давлением преобладающего негатива на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 75,97 руб./$1 (+12,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 6,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 10,86 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль опускается по отношению к доллару и юаню, отыгрывая ухудшение глобального аппетита к риску на ожиданиях более жесткой позиции ФРС по процентной политике, а также снижение нефтяных котировок.

В газете The Financial Times появилась публикация, в которой говорится, что чиновники Минфина США в частном порядке призывают крупнейших западных сырьевых трейдеров отказаться от опасений по поводу перевозки российской нефти, продаваемой на условиях price-cap. Издание ссылается на пятерых человек, знакомых с переговорами, которые расцениваются как попытки США сохранить стабильные поставки нефти и восстановить некоторый контроль над российским экспортом. Так, представители Минфина США встретились с трейдерами, такими как Trafigura и Gunvor, и другими, и заверили относительно расширения их роли в торговле российской нефтью и нефтепродуктами. Заверения США, сделанные на встречах с ведущими независимыми нефтяными трейдерами в последние недели, прозвучали после того, как Россия пригрозила сократить поставки нефти в марте после того, как западные державы усилили поддержку Украины.

Страны Евросоюза и G7 ввели санкции на морской импорт российской нефти и нефтепродуктов с 5 декабря 2022 года и 5 февраля 2023 года соответственно. После отказа европейских покупателей от российской нефти ее основными покупателями стали Индия, Китай и Турция, которые приобретали ее с существенной скидкой. Вашингтон, отмечает FT, никогда не выступал против торговли российской нефтью в рамках согласованных G7 ценовых ограничений, однако крупнейшие независимые нефтяные трейдеры настороженно относились к рынку.

Помимо ситуации на нефтяном рынке в центре внимания трейдеров также статданные, которые могут оказать влияние на решение Федеральной резервной системы по ключевой ставке. В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей США отметил, что мартовское решение по ставке будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Центробанку еще предстоит оценить.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,18 за баррель, что на 0,50% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $75,13 за баррель, что на 0,78% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе утренних торгов в пятницу преимущественно демонстрируют негатив: китайский CSI 300 снижается на 1,12%, японский Nikkei 225 опустился на 1,69%, гонконгский Hang Seng теряет на 2,46%, южнокорейский Kospi уменьшился на 1,12%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 2,05%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 опустился на 0,67%.

Американские фондовые индексы упали в четверг вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний в связи с сигналами, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.

Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group, материнской компании Silicon Valley Bank, подешевевшие на 61%.

"Все опасались, что повышение процентных ставок приведет к росту числа дефолтов в какой-то момент в 2023 году, и ситуация, которую мы видим сейчас, еще больше усиливает эти опасения", - отмечает Мэтт Мейли, отвечающий за стратегию на фондовом рынке в Miller Tabak + Co.

Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital подешевели более чем на 42% по итогам торгов в четверг.