Рынок акций РФ отыграл внешний негатив середины недели, индекс Мосбиржи просел к 2290п

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам, отыграв негативную динамику внешних площадок в середине недели на сигналах от Федрезерва США об ужесточении монетарной политики. Индекс Мосбиржи просел к 2290 пунктам на фоне укрепления рубля после утреннего тестирования индикатором рубежа 2300 пунктов; реакция акций Сбербанка на неплохой финотчет оказалась нейтральной, игроки ждут новостей по размеру дивидендов банка.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2290,14 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался до 2302,1 пункта, максимума с 20 сентября 2022 года), индекс РТС - 950,93 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 75,88 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели в четверг акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

Московская биржа проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации к собранию по определению размера дивидендов биржи по результатам 2022 года, назначено на 10 марта (реестр для получения дивидендов закрывается 4 апреля), сообщила биржа.

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Тем не менее, результат оказался чуть лучше прогноза (266 млрд руб.).

Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении по итогам раскрытия отчетности по МСФО.

В январе-феврале 2023 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей, сообщил банк. Ранее сообщалось, что в январе 2023 года чистая прибыль банка составила 110,1 млрд рублей. Таким образом, в феврале 2023 года чистая прибыль составила 114,9 млрд рублей.

Прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками. В презентации банк дал прогноз рентабельности капитала на этот год - порядка 20%.

По словам Грефа, Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022 год в марте, пока же банк изучает разные сценарии по объему выплат, при этом банк не рассматривает возможность выплаты промежуточных дивидендов.

Подорожали в четверг акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егора Жильникова, на рынке акций РФ в четверг преобладали "медвежьи" настроения, причем преимущественно среди экспортных компаний. Параллельно курс доллара не смог удержать отметку 76 руб., отступив вниз.

Под заметным давлением оказался сектор IT-компаний на фоне затяжного снижения акций Yandex. Также отмечалась коррекция бумаг представителей химической промышленности после их резкого роста в предыдущие дни. "Лучше" остальных, по его словам, выглядели бумаги потребительского сектора на фоне неожиданного скачка расписок "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,9%). Также подросли акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+7,2%) - компания объявила, что 16 марта пройдет заседание совета директоров, на котором обсудят вопрос дивидендов за 2022 год.

В целом, коррекция рынка скорее носит локальный характер, и индекс МосБиржи остается в "бычьем" тренде. Можно ориентироваться на преодоление отметки 2300 пунктов в ходе ближайших торгов, полагает Жильников.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ начинал день бодрым ростом, но все же скатился в "минус" из-за фиксации прибыли игроками после тестирования индексом МосБиржи уровня 2300 пунктов. "Отечественные инвесторы пока не готовы к затяжным ралли, поэтому прибыль фиксируется достаточно быстро после ее возникновения. Плюс внешний фон не отличается позитивом. В США выросли риски более высоких ставок, Пекин и Вашингтон оказались в ловушке постоянной конфронтации, цены на сырьевые товары пока остаются под давлением из-за укрепившегося доллара и перспектив экономического охлаждения на фоне жесткой политики регуляторов", - констатирует аналитик.

Главной корпоративной новостью дня стала отчетность Сбербанка, прибыль которого за прошлый год по МСФО составила 270,5 млрд рублей - это база для расчета потенциальных дивидендов, если таковые будут рекомендованы. При этом в первые два месяца текущего года кредитная организация заработала в 3,9 раза больше, чем год назад (прибыль по РСБУ составила 225 млрд руб.). Глава Сбербанка Греф заявил, что в 2023 году прибыль организации превысит показатель 2022 года и будет сравнима с докризисными значениями. Однако рынок все же желает более конкретных цифр, полагает аналитик.

Рывок доллара вверх на Forex на фоне выступления председателя ФРС в Конгрессе США можно считать отыгранным событием, после которого растет вероятность обратного движения. Кроме того, нефть отыграла утреннее падение и вновь дорожает, так как временное укрепление доллара не меняет фактора потенциального дефицита на рынке и будущих более высоких цен на углеводороды, считает Кочетков.

Основные тревоги внешних рынков связаны с предстоящим выходом в пятницу статистики по рынку труда США. Данные ADP Services за февраль оказались заметно лучше ожиданий. Соответственно, ожидания статистики от Минтруда США также сместились в зону более сильных цифр. Если это произойдет, то слова председателя ФРС Пауэлла о вероятности более быстрого повышения ставки приобретут реальность, полагает аналитик.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин полагает, что покупатели в четверг потеряли инициативу из-за динамики курса рубля и негативного новостного фона.

"Несмотря на вечернее улучшение общерыночного сантимента, подавленного накануне "ястребиными" заявлениями главы ФРС Пауэлла в Конгрессе, и отскок нефтяных котировок, сил на возобновление подъема на российском рынке не хватило. Помимо разворота рубля к укреплению в течение сессии, на настроениях инвесторов сказались сообщения о том, что страны G7 намерены в ближайшее время пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть, очевидно, в сторону их снижения", - отмечает эксперт.

В пятницу Мосбиржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 год, также годовой отчет по МСФО представят "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) и "Белуга Групп" (MOEX: BELU). Прогноз по индексу Мосбиржи на 10 марта - 2220-2320 пунктов, полагает Бахтин.

В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), Европа вечером развернулась вверх (индексы DAX, CAC 40, FTSE подросли на 0,1-0,2%), также растут США (индексы прибавляют 0,2-0,5%).

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.

Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель стал максимальным с конца декабря прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок на 5 тыс., до 195 тыс.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг скорректировались вверх после падения во вторник и среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $83,36 за баррель (+0,9% и -0,8% в среду), апрельская цена WTI - $77,4 за баррель (+1% и -1,2% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн). Резервы бензина в США снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,4%), ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (-3,1%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-3,1%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,1%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-2,6%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-2,2% и -2,3% "префы"), SFI (MOEX: SFIN) (-2,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,9%).

Выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+18,8%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (+14%), ПАО "Белуга групп" (+7,8%), "Совкомфлота" (+7,2%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,1%), расписки "О''Кей" (+6,9%), акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,8%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+5,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 28,76 млрд рублей (из них 12,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,97 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,33 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").