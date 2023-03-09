Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию UST

Москва. 9 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 33 базисных пункта, подешевев до 61,48% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 10,47% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 9,75% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене лишь 1 базисный пункт, подешевев до 42,84% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,71% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 1 базисный пункт - до 44% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 34,48% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 1 базисный пункт - до 43,2% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 26,99% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 40 базисных пунктов, подорожав до 42,2% от номинала (их доходность снизилась на 18 базисных пунктов - до 22,21% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 13 базисных пунктов - до 87,7% от номинала (его доходность выросла на 23 базисных пункта - до 33,01% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 9 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в ходе торгов в четверг демонстрируют восстановительный рост в рамках коррекции, отыгрывая как выступление главы ФРС в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, так и новую порцию макроэкономической статистики.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Соединенных Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым. "Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Данные министерства труда США, опубликованные 9 марта, показали скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс. человек. Показатель превысил отметку в 200 тыс. впервые за восемь недель. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 195 тыс. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать ФРС от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о занятости и безработице в США, которые, как ожидается, могут повлиять на решение ФРС по ставке.