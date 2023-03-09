"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка

"Солид Брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка, сообщается в комментарии.

"Результаты Сбера по МСФО за 2022 год были ожидаемы, и уже впитаны рынком. Они практически совпали с нашими прогнозами, расхождение было только в плане прочих операционных доходов и связанных с ними списаний. В остальном же банк показал себя крайне устойчивым в условиях санкций и турбулентности в российской экономике. Сами результаты оцениваем как отличные в текущих условиях", - пишут аналитики.

Они ждут, что Сбербанк сможет достичь порядка 1,3-1,4 трлн рублей чистой прибыли, а также выплатить дивиденды за 2023 год в размере около 30 рублей. Главный драйвер - это рост кредитного портфеля схожими с 2022 годом темпами. На начало 2023 года банк идет даже с опережением представленных прогнозов, полагают аналитики.

"Мы прогнозируем целевую цену на 2023 год в 261 рубль по обыкновенным и 259 рублей по привилегированным акциям, в первую очередь на основании модели дисконтированных дивидендов (DDM), - указывают стратеги "Солид Брокер". - По нашим подсчетам, банк торгуется по мультипликатору P/E 2023 2,7х и P/Bv 2023 0,62х, что является исторически минимальными значениями. А форвардная дивидендная доходность за 2023 год более 17%. Тем не менее, не исключаем и большего роста акций во второй половине 2023 года в случае успешного восстановления экономики РФ и роста уверенности у инвесторов. Мы сохраняем рекомендацию покупать как для "префов", так и для "обычки".

На взгляд экспертов, следующий драйвер - это объявление дивидендов за 2022 год, ожидаемых в диапазоне 6 - 12 рублей. Само объявление должно состояться до конца марта, отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.