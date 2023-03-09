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09 марта 2023 года 15:42

Рубль днем растет к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 9 марта. Доллар США и евро дешевеют на Московской бирже в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне немного укрепляющейся нефти.

Курс доллара США составил 75,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 31,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,02 руб./EUR1, подешевев на 56,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 43 копейки - до 77,65 рубля. Курс китайского юаня опустился на 2,7 копейки - до 10,85 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро в ходе дневных торгов на фоне дорожающей нефти. Ее котировки подрастают с учетом того, что трейдеры продолжают оценивать заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла относительно будущей денежно-кредитной политики.

Руководство ФРС пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду.

Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании. В связи с этим в среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

"Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал Пауэлл. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

ФРС повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов в январе - до 4,5-4,75% годовых. В декабре ставка была увеличена на 50 б.п., а до этого - четыре раза подряд на 75 б.п.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 21-22 марта. Среди ключевых экономических отчетов, которые выйдут до него - февральские данные о безработице в США (10 марта) и о динамике потребительских цен (14 марта).

Цены на нефть слабо поднимаются в четверг после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,17% - до $82,8 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,1% - до $76,74 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, показали опубликованные накануне данные еженедельного доклада министерства энергетики. Показатель сократился впервые за 11 недель.

Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Ценовое агентство Argus запустило расчет котировки российской нефти Urals в Индии, сообщили "Интерфаксу" участники рынка.

В самом Argus "Интерфаксу" тоже подтвердили информацию. Котировка определяется на условиях DAP Западное побережье Индии (delivered at place). При условиях CIF, которые раньше в основном использовались при отгрузке российской нефти в европейские порты, право собственности на сырье переходит к покупателю уже в порту отгрузки, DAP предполагает, что право собственности переходит только в порту назначения, то есть покупатель не несет ответственности за нефть, пока она ему не доставлена.

Котировка запущена 28 февраля, и до 7 марта скидка Urals к Brent составляла $16 за баррель, а 7 марта выросла до $17 за баррель.

Котировка определяется путем опросов индийских покупателей и трейдеров, которые покупают нефть у российских компаний и везут на целевой рынок, который стал сейчас основным для отечественной нефти Urals.

"Валютный рынок: доллару не удалось развить успех вторника. В четверг к середине дня доллар все еще торговался в плюсе к рублю, однако американская валюта имела совсем незначительное преимущество по сравнению с резким укреплением перед прошедшим выходным. В первой половине дня доллар поднимался до 76,3 руб., обновив очередной максимум с 27 февраля (тогда валюта была близка к уровню 76,5 руб.). Однако удержаться выше 76 доллар не смог и вторую половину дня американская валюта встречала вблизи 75,9 руб. В парах с евро и юанем рубль и вовсе демонстрировал укрепление, хотя в утренние часы также терял позиции. Судя по всему, в утренние часы рынок продолжал отыгрывать резкое укрепление доллара во вторник, последовавшее вслед за достаточно ястребиной риторикой главы ФРС. Однако сегодня глобальные инвесторы начали фиксировать прибыль по доллару (индекс доллара днем терял около 0,3%), что постепенно склоняло чашу весов в пользу рубля и на российском рынке. До публикации данных по рынку труда США в пятницу вряд ли стоит ожидать резкого изменения в основных валютных парах на внешнем рынке. Соответственно в паре "доллар-рубль" основное движение, вероятно, сохранится вблизи уровня 76 руб.", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль во вторник слабел в преддверии выходного дня. Сегодня курс пары "доллар-рубль" коррекционно снизился к 75,7 руб./$1. В ближайшее время риски роста курса пары выше 76 руб./$1 сохранятся в том числе на фоне сократившихся продаж юаней по бюджетному правилу и укрепившегося на глобальном рынке доллара", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая опустилась на 3 базисных пункта - до 7,71% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на срок 1 месяц остались на отметках 7,71% и 7,9% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно вторника - 8,3% и 8,53% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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