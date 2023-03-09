Сбербанк пока остается лучшим вариантом для среднесрочных инвестиций в секторе - "Финам"

Акции Сбербанка пока остаются лучшим вариантом для среднесрочных инвестиций в банковский сектор на российском фондовом рынке, говорится в материале заместителя руководителя отдела анализа акций инвестиционной компании Игоря Додонова.

"Представленные результаты Сбербанка по МСФО за прошлый год оказались в целом в рамках наших и рыночных ожиданий. В сочетании с показателями за первые месяцы 2023 года по РСБУ они утверждают нас во мнении о том, что ведущий банк страны уверенно пережил самые сложные времена и уже вернулся к нормальной работе, а его капитальная позиция не вызывает опасений. На таком фоне при отсутствии каких-то экстраординарных событий Сбербанк в текущем году может показать существенное восстановление прибыли, которая вполне может превысить планку 1 трлн руб., - пишет эксперт. - В четверг цена акций эмитента корректируется вниз в рамках фиксации прибыли некоторыми инвесторами после существенного роста последних недель. Данные бумаги в моменте выглядят перекупленными, поэтому не исключено их снижение в район 160-165 руб., после чего можно будет ожидать развития новой волны роста с целью на отметке 185 руб. и далее к 200 руб."

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