"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций JD.com Inc. на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью на уровне 263,80 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 47% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем, что на 2023 год компания хорошо позиционирована и сможет показать хорошие результаты за счет восстановления потребительского спроса после отмены антиковидных ограничений", - отмечает аналитик Ксения Лапшина.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.