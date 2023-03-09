Индекс Мосбиржи, возможно, уйдет выше 2300п в ближайшее время - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно преодолеет снизу вверх отметку 2300 пунктов в ходе ближайших торгов, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи в ходе торгов в четверг немного снизился, отступив к значениям открытия понедельника - отметке 2285 пунктов. Мы считаем, что эта коррекция скорее носит локальный характер и индекс остается в "бычьем" тренде. Ориентируемся на преодоление отметки 2300 пунктов в ходе ближайших торгов", - пишет аналитик в комментарии.

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