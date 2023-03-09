Вероятен рост цены бумаг JD.com до HKD209 на горизонте полугода - "БКС МИ"

Вероятен рост котировок бумаг JD.com Inc. до уровня в 209 гонконгских долларов (HKD) за штуку на горизонте полугода, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Компания продемонстрировала позитивные результаты за четвертый квартал и весь 2022 год. Отдельно стоит отметить ситуацию с дивидендной политикой. Был объявлен дивиденд в размере $0,62 на депозитарную расписку - текущая дивидендная доходность составляет 1,3%. Эмитент объявил, что планирует разработать ежегодную дивидендную политику и распределять дивиденды, начиная с 2023 года, в соответствии с финансовыми результатами предыдущего года", - отмечают аналитики.

"Акции обвалились после выхода новостей о планах компании запуcтить дисконтную программу с субсидированием на $1,5 млрд. Цель - конкурентная борьба со стремительно растущим бюджетным приложением для покупок Pinduoduo от PDD Holding. Бумаги JD.com сейчас выглядят хуже не только общего рынка, но и акций основного конкурента Alibaba. Ожидаем в течение полугода восстановления расписок JD.com до уровня в HKD209 за штуку, целевая цена на год составляет HKD255 (что предполагает потенциал роста 40%). рекомендация - "покупать", - указывают эксперты в обзоре.

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