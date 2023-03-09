"Финам" открыл торговую идею "покупать акции NextEra Energy с целью $78,95 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,3%, стоп-приказ: $72,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Декарбонизация - главный драйвер для компании, подчеркивают аналитики. Для перехода к зеленой экономике потребуются значительные инвестиции в новое строительство ВИЭ, и NextEra продолжит увеличивать долю рынка за счет этого тренда. С учетом планов компании уже к 2026 году мощность ВИЭ в портфеле вырастет с 45% до 66%, что позволит занять от 7% до 8% всего парка генерации в США.

"С технической точки зрения акции на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,8 риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,2", - указывают эксперты "Финама".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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