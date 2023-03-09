"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота с целью 64 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целью 64 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,2%, стоп-приказ: 49 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Заседание совета директоров компании, на котором будут обсуждаться предварительные рекомендации по дивидендам за 2022 год, пройдет 16 марта. Прогнозная дивидендная доходность может составить от 4,5% до 9,5%. Рекомендация выплаты дивидендов, по мнению аналитиков, окажет положительное влияние на акции компании в среднесрочной перспективе.

"С точки зрения технического анализа акции компании находятся выше 50-дневной скользящей средней в восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 64 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 49 руб. риск на портфель составит 0,76%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67", - указывают эксперты "Финама".

"Совкомфлот" - крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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