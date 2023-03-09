"БКС МИ" подтверждает торговые идеи на покупку акций Северстали и ММК

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговые идеи на покупку акций "Северстали" и "ММК", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Внутренние и экспортные цены на сталь все еще растут, увеличившись за прошедшую неделю еще примерно на 4%, - пишут аналитики. - С начала года экспортные цены на г/к прокат взлетели на 31%, в то время как внутренние прибавили 8.2%. Тем не менее импортный паритет все еще играет в пользу экспортных цен - исторически верно обратное положение дел, поэтому мы ждем роста локальных цен на 15% к середине года. Отмечаем также, что рост китайского промышленного индекса PMI бьет рекорды второй месяц подряд. По нашим оценкам, акции "Северстали" и "ММК" по нормализованным внутренним ценам на сталь будут торговаться на 50-60% ниже исторических P/E - на уровне 2,5-4,4x. Мы прогнозируем доходность идеи на уровне не менее 20% до конца мая для акций каждой компании".

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