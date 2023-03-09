Котировки нефти, скорее всего, продолжат движение в диапазоне $78-88/барр. в среднесрочной перспективе - "Финам"

Котировки нефти, скорее всего, продолжат движение в диапазоне $78-88/барр. в среднесрочной перспективе, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Цены на нефть к четвергу перешли в режим консолидации и успокоения после просадки во вторник и среду, - отмечает эксперт. - Фактор агрессивной монетарной политики ФРС компенсируется сильным фактором роста спроса на топливо со стороны Китая. Между тем, данные Управления энергетической информации США (EIA) показали в среду, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на 1,7 млн барр, хотя ожидалось их увеличение на 395 тыс. барр. Оценка спроса на 2023 год была повышена EIA на 430 тыс барр/сутки в связи с оптимизмом в отношении постковидного восстановления спроса в Китае. Средний уровень цен на нефть Brent ожидается в районе $82,95/барр в 2023 году и $77,57/барр в 2024 году".

Аналитик отмечает, что сообщения о возможном ускорении в марте повышения ставок ФРС негативно повлияли на нефтяные цены - именно в тот момент котировки Brent, поднялись к ближайшему сильному уровню сопротивления в районе отметки $87/барр. Отсюда они быстро ушли в коррекцию. Таким образом, среднесрочно цены на нефть продолжают "пилить" в диапазоне $78-88/барр., полагает Потавин. Ближайшая наклонная поддержка сейчас поднялась до $81/барр.

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