"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций HeadHunter с целевой ценой 1800 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущих уровней, говорится в обзоре инвесткомпании.

"HeadHunter во вторник опубликовала результаты по МСФО за 4К22. Рост выручки ускорился на фоне роста активности клиентов на платформе, что позитивно повлияло на скорректированную EBITDA и чистую прибыль. По итогам года компания перешла от чистого долга к чистой денежной позиции. Результаты HeadHunter выглядят в целом неплохо на текущем макроэкономическом фоне, и улучшение активности клиентов - хорошая новость", - пишет аналитик Мария Суханова.

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