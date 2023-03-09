Рынок акций РФ утром протестировал 2300п по индексу Мосбиржи и сдал назад, после отчета Сбера игроки ждут дивидендов

Москва. 9 марта. Рынок акций РФ утром в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США; индекс Мосбиржи в начале торгов протестировал на подъеме рубеж 2300 пунктов, после чего сдал назад. Общая реакция инвесторов на неплохую отчетность Сбербанка оказалась нейтральной, инвесторы ожидают новостей по размеру дивидендов.

К 11:11 МСК индекс Мосбиржи составил 2295,96 пункта (+0,02%, максимум сессии - 2302,1 пункта, максимум с 20 сентября), индекс РТС - 951,68 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 75,99 рубля (-0,03 рубля).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), "Московской биржи" (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,8% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации к собранию по определению размера дивидендов биржи по результатам 2022 года, назначено на 10 марта (реестр для получения дивидендов закрывается 4 апреля), сообщила биржа.

Сбербанк (MOEX: SBER) в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Тем не менее, результат оказался чуть лучше прогноза (266 млрд руб.).

Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении по итогам раскрытия отчетности по МСФО.

В январе-феврале 2023 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей, сообщил банк. Ранее сообщалось, что в январе 2023 года чистая прибыль банка составила 110,1 млрд рублей. Таким образом, в феврале 2023 года чистая прибыль составила 114,9 млрд рублей.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ ожидается плавная нисходящая коррекция из-за снижения нефтяных котировок в предыдущие дни и не самой позитивной, хотя и ожидаемой отчетности Сбера за 2022 год по МСФО. Рост количества бумаг на вечерней сессии Мосбиржи (список торгуемых на вечерней сессии бумаг пополнился 11 акциями - прим ИФ) вкупе с просьбой брокеров о смягчении требований к неквалифицированным инвесторам должны удержать рынок от сильной коррекции, полагает аналитик.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) ожидают, что на сильный рост рынка акций РФ в четверг рассчитывать не стоит ввиду ухудшения внешнего фона. Ключевым фактором дня выступает публикация отчетности Сбербанка по МСФО за 2022 год, также инвесторы надеются, что менеджмент прояснит ситуацию с дивидендами. Аутсайдерами среди ключевых бумаг, вероятно, станут акции ПАО "Полюс" из-за существенного отката мировых цен на золото.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочно рынок акций РФ остается в растущей фазе, хотя вероятна пауза из-за негативного внешнего фона. Главным событием текущей недели на российском рынке является релиз результатов Сбера и комментариев менеджмента по дивидендам. В США также ожидается нейтральная торговля, в фокусе внимания у глобальных инвесторов недельные данные по безработице за неделю.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать неоднозначным: цены на нефть стабилизировались после падения в предыдущие сессии, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

Нефть в середине недели упала на фоне общемирового ослабления аппетита к риску и укрепления доллара на фоне жестких высказываний главы ФРС Пауэлла. Отчет ADP по занятости в частном секторе США в феврале показал ускорение роста со 119 тыс. до 242 тыс., что также позволяет ФРС ужесточать денежно-кредитную политику.

Рынок акций РФ утром в четверг попытался подрасти благодаря Сбербанку, который отчитался по МСФО за 2022 год чуть лучше ожиданий и подтвердил готовность рассмотреть выплату дивидендов за указанный период. Мосбиржа при этом может объявить решение по дивидендам в пятницу. Отсутствие значимых геополитических изменений также играет в пользу покупателей в РФ, в то время как за рубежом глава ФРС Пауэлл готовит рынки к сохранению жесткого тона в ближайшие месяцы, отмечает Кожухова.

В США индексы акций во вторник упали на 1,3-1,7% во главе с Dow Jones на сигналах от Федрезерва, в среду индексы показали смешанную динамику: просел Dow Jones (-0,2%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%).

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.

В Азии в четверг также отмечалась смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), проседают Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

ВВП Японии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,2%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении японский ВВП в IV квартале увеличился на 0,1%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Эксперты не прогнозировали пересмотра.

По итогам всего 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.

Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после падения во вторник и среду; цена Brent находится на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:11 МСК составила $82,57 за баррель (-0,1% и -0,8% в среду), апрельская цена WTI - $76,56 за баррель (-0,1% и -1,2% накануне).

Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя ФРС Пауэлла.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в четверг просели акции ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-3,3%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-1,9%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-1,7%).

Выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+20,6%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+12,9%), акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+9,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (+7,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:11 МСК составил 10,17 млрд рублей (из них 5,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 546,68 млн рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 455 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").