Индекс Мосбиржи начнет торги четверга в диапазоне 2285-2305п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг с умеренного изменения в пределах 0,1-0,5%, в диапазоне 2285-2305 пунктов, прогнозирует старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Нейтральное утреннее состояние внешнего фона создает условия для открытия индекса Мосбиржи со сдержанным отклонением, но позднее в нем может состояться давно назревшая попытка уверенного пробоя близкого значимого сопротивления на уровне 2300 пунктов. В качестве ближайших поддержек для индекса выступят уровни 2290, 2280 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2310, 2330 пунктов", - указывает эксперт в комментарии.

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