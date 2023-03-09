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09 марта 2023 года 09:44

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют ярко выраженной динамики

Москва. 9 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Соединенных Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее. Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым. "Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС. Американский рынок труда оставался сильным в начале текущего года, занятость в большинстве округов страны увеличивалась темпами от сдержанных до умеренных, несмотря на заморозку найма сотрудников рядом компаний и появляющиеся сообщения о сокращениях рабочих мест, говорится в опубликованном в среду Федрезервом региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). В целом экономическая активность в Штатах росла слабо в начале 2023 года при повсеместном сохранении инфляционного давления, отмечается в обзоре.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Трейдеры оценивают статданные, а также новости из США. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 0,67%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на аналогичную величину. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,4%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов вырос на 0,05%.

В свою очередь нефть в четверг стабильна после снижения по итогам двух предыдущих сессий. Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $82,72 за баррель, что всего на 0,07% выше цены на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на 0,8%. Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени также на 0,07% - до $76,71 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов опустилась на 1,2% и составила $76,66.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей - до 478,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это первое сокращение показателя за последние 11 недель. Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 марта практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,81 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,477 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,015% и составил 109,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 837,68 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+0,3%), "РЖД-001Р-21R" (+0,19%) и "ГК Самолет БО-П12" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-П09" (-0,31%), "ЕАБР-003Р-001" (-0,25%) и "МТС-001P-22" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Глоракс" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей на уровне 15% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 15,87% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск проходил со 2 по 6 марта. Техническое размещение выпуска начнется 10 марта. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании на 20 млрд рублей. Премаркетинг данного выпуска компания проводила в декабре прошлого года, однако тогда перенесла размещение на неопределенный срок в связи с рыночной конъюнктурой.

ООО "Интерлизинг" 10 марта с 10:00 до 16:00 проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 14 марта. По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% - в дату окончания 12-го купона.

ВЭБ 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA, ориентир спреда - не более 200 базисных пунктов к RUONIA. Дата выплаты первого купона 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013. Техразмещение запланировано на 16 марта.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 5-го купона бессрочных облигаций серии 001Б-07 объемом 10 млрд рублей на уровне 11,99% годовых. РЖД разместили выпуск в декабре 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов установлена в размере премии 175 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ. По бумагам каждые 5 лет с момента начала обращения предусмотрены колл-опционы. Длительность 1-го купонного периода - 275 дней, далее купоны полугодовые. Структура выпуска предполагает, что после 2-го колл-опциона (через 10 лет) и каждые последующие пять лет купоны будут пересматриваться. Через 10 лет после размещения и каждые последующие пять лет step-up составит 95 базисных пунктов.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 15-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 350 млн рублей началось 25 декабря 2020 года и закончилось 21 сентября 2021 года. Купоны по выпуску квартальные. Ставка текущего купона по выпуску - 16,5% годовых. 31 марта по займу предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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