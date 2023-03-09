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09 марта 2023 года 09:15

Нефть стабильна

Dow Jones завершил торги в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть в четверг стабильна.

Фондовые индексы США изменились разнонаправленно по итогам торгов в среду: Dow Jones Industrial Average завершил сессию в минусе, S&P 500 и Nasdaq выросли.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.

Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.

"Я хочу подчеркнуть, что решение еще не принято, - сказал он. - Однако если вся совокупность поступающих данных будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения политики, мы будем готовы ускорить темпы повышения ставки".

Согласно данным Минтруда США, обнародованным в среду, число открытых вакансий в стране в январе сократилось до 10,8 млн по сравнению с 11,2 млн в декабре.

В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.

Американский рынок труда оставался сильным в начале текущего года, занятость в большинстве округов страны увеличивалась темпами от сдержанных до умеренных, несмотря на заморозку найма сотрудников рядом компаний и появляющиеся сообщения о сокращениях рабочих мест, говорится в опубликованном в среду Федрезервом региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В целом экономическая активность в Штатах росла слабо в начале 2023 года при повсеместном сохранении инфляционного давления, отмечается в обзоре.

Дефицит баланса внешней торговли США в январе вырос до максимальных за три месяца $68,3 млрд по сравнению с $67,2 млрд в декабре. Объем американского экспорта увеличился на 3,4%, до $257,5 млрд, импорт повысился на 3%, до $325,8 млрд.

Стоимость бумаг Campbell Soup Co. (SPB: CPB) увеличилась на 1,9% по итогам торгов. Чистая прибыль производителя продуктов питания во втором финквартале выросла на 9% благодаря подъему цен на его продукцию - до $212 млн, или $0,7 в расчете на акцию. Скорректированная прибыль компании составила $0,8 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,74 на акцию.

Бумаги оптового дистрибьютора продуктов питания United Natural Foods Inc. упали в цене на 28%. Квартальная отчетность компании оказалась существенно хуже прогнозов рынка, что она объяснила возросшим инфляционным давлением.

Акции Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. подорожали на 2,1% на информации о том, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) Inc. докупила 6 млн акций Occidental, увеличив свою долю до более 200 млн акций, стоимость которых на данный момент превышает $12 млрд.

Бумаги Berkshire подорожали на 0,1%.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) Inc. опустилась на 3% вслед за ухудшением рекомендации для акций производителя электромобилей аналитиками Berenberg до "держать" с "покупать". Эксперты в то же время повысили прогнозную цену бумаг Tesla до $210 с $200.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в среду снизился на 58,06 пункта (0,18%) и составил 32798,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 5,64 пункта (0,14%) - до 3992,01 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 45,67 пункта (0,4%) и составил 11576 пунктов.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют разнонаправленную динамику.

Трейдеры оценивают статданные, а также новости из США.

Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл. Это решение будет зависеть от статданных по инфляции и занятости, которые Федрезерву еще предстоит оценить.

Пауэлл сказал, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения денежно-кредитной политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться. При этом финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее, отметил он.

Экономика Японии в четвертом квартале не изменилась по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные. Ранее сообщалось о росте на 0,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличилось на 0,6%.

Наиболее значительное повышение показывают акции ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 3,4%, а также финансового холдинга Resona - на 3,2%.

Кроме того, дорожают бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,1%), производителя приставок Nintendo (+1,2%).

При этом снижается стоимость крупнейшего в Азии ритейлера одежды Fast Retailing (-0,9%) и производителя потребительской электроники Sony (-0,7%).

Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng поднялся на аналогичную величину.

В число лидеров роста котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя электрооборудования Techtronic Industries Co. (+5,1%), транспортной компании Orient Overseas International Ltd. (+2,5%) и телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) (SPB: 941) (+2,3%).

Помимо этого повышается цена бумаг ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) - на 1,9%, автопроизводителя BYD - на 1,8%, нефтяной CNOOC - на 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК опустился на 0,4%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и электроники Samsung Electronics Co. снизились на 0,3%, сталелитейной Posco - на 1,1%. При этом акции автопроизводителя Hyundai Motor выросли в цене на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,05%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 0,7%, в то время как конкурирующей Rio Tinto - снизилась на 0,3%.

Лидерами подъема стали акции технологических компаний Xero Ltd. (+10,7%) и Appen Ltd. (+9,1%).

Нефть в четверг стабильна после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Руководство Федрезерва пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании, заявил глава американского ЦБ. Это, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые ФРС еще предстоит оценить.

Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляла $82,66 за баррель, как и на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,63 (0,8%).

Цена фьючерсов на нефть сорта WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,02 (0,03%) - до $76,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов опустилась на $0,92 (1,2%) и составила $76,66.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей - до 478,51 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики. Это первое сокращение показателя за последние 11 недель.

Резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 138 тыс. баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2 млн баррелей и дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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