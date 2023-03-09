"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг HeadHunter

Аналитики "Финама" сохраняют рейтинг "держать" для бумаг (ADR) HeadHunter, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Результаты отчетности HeadHunter по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год оказались значительно лучше, чем мы ожидали, однако это не меняет общего инвестиционного кейса по бумагам - инвесторы ждут новостей относительно возможной перерегистрации бизнеса и судьбы ADR, торгующихся в США, а также возврата к выплате дивидендов. Между тем в последние месяцы объем торгов по бумагам проходит невысокий, и сохраняется навес со стороны предложения. В связи с этим мы консервативно подходим к оценке перспектив эмитента и пока сохраняем по бумагам рейтинг "держать", - пишет эксперт Ксения Лапшина. - Последний месяц ADR HeadHunter торгуются в узком диапазоне 1300-1350 руб. и даже не следуют за индексом Мосбиржи, который за это время успел опуститься с 2250 пунктов до 2150 пунктов и затем вернуться обратно".

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