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09 марта 2023 года 09:05
Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается положительной - БКС Экспресс
Техническая картина по индексу Мосбиржи пока остается положительной, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Внешние факторы незначительно ухудшились с момента закрытия торгов на российском рынке акций во вторник. В связи с этим бурного роста на старте торгов в четверг ждать не стоит. При этом курс USD/RUB может еще немного подрасти после того, как во вторник вновь уже поднялся выше отметки 76 руб./$1. Это фактор поддержки для акций экспортеров, - указывает аналитик. - По индексу Мосбиржи общая динамика растущая, но из-за текущего фона показать уверенное продолжение импульса может быть сложно. Среднесрочные ориентиры по-прежнему на 2340-2380 пунктах. Даже если локально мы увидим некоторое снижение, техническая картина останется положительной. Точка отмены восходящей волны пока достаточно далеко, она расположена на 2180 пунктах". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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