"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Costco Wholesale Corp. и целевую цену на уровне $610 за штуку, что предполагает потенциал роста 26% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Costco отличают финансовая устойчивость и способность предлагать товары по выгодным ценам, - пишут аналитики. - Costco 2 марта отчиталась за финансовый 2К23, который окончился 12 февраля. Рост прибыли составил 13% до $3,30/акц. Наш прогноз результатов по GAAP - $2,94, консенсус StreetAccount - $3,21. Совокупные сопоставимые продажи в финансовом 2К23 выросли на 5,2%, скорректированные сопоставимые продажи повысились на 6,8%. Мы повышаем прогноз прибыли на финансовый 2023 год до $14,15/акц. с $13,80/акц. на фоне отчетности за 2К23, превысившей ожидания. Мы подтверждаем ожидания по прибыли в финансовом 2024 году на уровне $15/акц.".

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