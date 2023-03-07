Цены евробондов РФ вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне продолжающегося снижения UST

Москва. 7 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику на фоне продолжающегося снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов, подорожав до 61,57% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 10,44% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 64,25% от номинала (их доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 2 базисных пункта, подешевев до 42,83% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 70 базисных пунктов - до 43,32% от номинала (их доходность выросла на 68 базисных пунктов - до 34,97% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали всего на 2 базисных пункта - до 43,19% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 26,91% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 70 базисных пунктов, подешевев до 41,54% от номинала (их доходность выросла на 39 базисных пунктов - до 22,51% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал за день на 43 базисных пункта - до 87,66% от номинала (его доходность снизилась на 91 базисный пункт - до 32,36% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки базовых активов (US Treasuries) в ходе торгов во вторник вновь демонстрируют негативную динамику на опасениях затягивания текущего цикла подъема ставки ФРС для борьбы с высокой инфляцией.

Участники рынка ждут выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Конгрессе. Пауэлл выступит с традиционным полугодовым докладом о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

"Выступление Пауэлла в Конгрессе и публикация отчета о рынке труда, без сомнения, являются важнейшими событиями этой недели. В совокупности они дадут новую информацию о недавнем прошлом, настоящем и будущем крупнейшей экономики мира и окажут определяющее влияние на настроения рынка", - считает Ричард Хантер из Interactive Investor.

Отчет о состоянии рынка труда США за февраль будет обнародован в пятницу. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также на рост числа рабочих мест в американской экономике (без учета сельскохозяйственного сектора) на 200 тыс.