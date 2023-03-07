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07 марта 2023 года 18:40

"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций DraftKings до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для бумаг DraftKings с "держать" до "покупать" с целевой ценой $22 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"23 февраля Массачусетский совет по играм сообщил о выдаче временных лицензий на прием ставок на спорт DraftKings и еще восьми компаниям. С легализацией спортивных онлайн-тотализаторов в новых штатах и на фоне увеличения трат клиентами в этом секторе мы ждем повышения выручки DraftKings в 2023 году до $3,1 млрд (против $323 млн в 2019 году). Дополнительную поддержку компании оказывает рост доли рынка, улучшение показателей удержания клиентов и увеличение прибыли на существующих рынках", - отмечают эксперты.

Компания DraftKings 16 февраля отчиталась об убытке за 4К22 на уровне $0,53/акц. против убытка в размере $0,80/акц. за аналогичный квартал предыдущего года. С учетом ожидаемых трендов продаж и маржи аналитики "БКС МИ" снижают оценку убытка на 2023 год с $2/акц. до $1,80/акц.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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