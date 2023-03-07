Инвестбанк Синара позитивно оценивает финансовую отчетность HeadHunter за 4К22

"Инвестиционный банк Синара" позитивно оценивает финансовую отчетность HeadHunter за 4К22, отмечается в аналитическом материале банка.

"HeadHunter отчитался о хороших финансовых результатах за 4К22, показав улучшение показателей против предыдущих двух кварталов, - пишет аналитик Константин Белов. - Так, продажи выросли на 9% г/г до 5,0 млрд руб. (в 3К22 рост был нулевым) - благодаря увеличению средней выручки от клиента по основным направлениям деятельности: сервисы компании использовались более активно. Скорректированная EBITDA прибавила 17% г/г, составив 2,6 млрд руб., рентабельность по данном показателю выросла на 3,6 п. п. в годовом сопоставлении до 52,5%, отражая изменения во временнoм распределении маркетинговых расходов HeadHunter в сопоставлении с 4К21. Скорректированная чистая прибыль выросла на 20% г/г до 1,8 млрд руб.".

По оценке эксперта, результаты HeadHunter за 4К22 по МСФО отражают некоторое улучшение условий деятельности и способность компании адаптироваться к изменениям рынка.

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