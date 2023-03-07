Индекс Мосбиржи, возможно, вырастет до 2300п на текущей неделе - ПСБ

Индекс Мосбиржи, возможно, поднимется до уровня 2300 пунктов на текущей неделе, ключевым фактором должна выступить публикация 9 марта результатов Сбербанка по МСФО за 2022 год, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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