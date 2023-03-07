Рубль днем стабилен к доллару и евро на фоне слабых сигналов с внешних рынков

Москва. 7 марта. Доллар США и евро немного подрастают на Московской бирже во вторник днем, рубль почти не меняется к бивалютной корзине на фоне слабых сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 75,5 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,56 руб./EUR1, подорожав на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 8,7 копейки - до 77,79 рубля. Курс китайского юаня поднялся на 2,4 копейки - до 10,86 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо дешевеет к доллару и евро днем во вторник, в целом перед праздничным выходным днем торги основными валютами проходят в неактивном режиме и узких диапазонах. Участники внутреннего валютного рынка вслед за глобальными инвесторами находятся в ожидании полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.

Пауэлл вряд ли скажет что-то определенное относительно дальнейших темпов подъема базовой ставки, поскольку основные данные, которые повлияют на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания, будут опубликованы уже после его выступлений.

Так, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.

Скорее всего, это будет последнее публичное выступление главы Федрезерва перед мартовским заседанием, которое состоится 21-22 марта, отмечает Bloomberg.

Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем во вторник в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,67% - до $85,6 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,68% - до $79,91 за баррель.

Пауэлл выступит во вторник перед Сенатом, и участники рынка надеются получить новые сигналы относительно дальнейшего изменения процентных ставок. Перспектива дальнейшего повышения ставок тревожит трейдеров, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии в американской экономике и сократить спрос на топливо.

"Потолок цен" на российскую нефть был введен достаточно вольготно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Потолок был достаточно вольготно установлен с их точки зрения. С одной стороны, они установили потолок, а с другой стороны, вроде как, и потолка нет, исходя из существующего уровня цен, существующего уровня практики", - сказал он журналистам.

Так Песков прокомментировал заявление представителя США по энергетике о том, что "потолок цен на нефть работает хорошо". "Мы приняли свои собственные меры. Естественно, никакого потолка мы не признаем и не признаем. Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам", - подчеркнул Песков.

Страны G7 и Евросоюза, планируя сохранить предложение нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, но при этом ограничить доходы бюджета России, запретили своим компаниям участвовать в оказании услуг по морской транспортировке, ее финансированию и страхованию. Исключение из правила может быть сделано, если нефть и нефтепродукты продаются по цене не выше установленного потолка. Эмбарго по нефти вступило в силу с 5 декабря 2022 года, по нефтепродуктам - с 5 февраля 2023 года. Потолок по нефти пока установлен на уровне $60 за баррель, по легким нефтепродуктам - $100 за баррель, по тяжелым - $45 за баррель.

Россия называет такие ограничения нерыночными и запрещает своим компаниям использовать в договорах положения о price cap. По нефти такие распоряжения и рекомендации по выявлению нарушений выпущены, по нефтепродуктам - пока нет.

"Рубль в понедельник умеренно укрепился в рамках коррекции, вчерашняя бюджетная статистика заметно не повлияла на динамику курса. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится выше 75,3 руб./$1. С сегодняшнего дня начинаются мартовские продажи юаней по бюджетному правилу, ежедневный объем которых составляет 5,4 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в феврале. На этом фоне курс пары сегодня может приблизиться к верхней границе диапазона 75-76 руб./$1, но в целом в текущих условиях рубль, вероятно, продолжит показывать слабо выраженную динамику", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Российская валюта остается стабильной. Рубль торгуется в районе 75,5 по отношению к доллару США. Рубль поддерживает относительно спокойный новостной фон, а также продажи юаней Минфином в рамках бюджетного правила. C 7 марта ведомство для компенсации недополученных нефтегазовых доходов снизило продажи юаней до 5,4 млрд руб. против 8,9 млрд руб. в феврале. В краткосрочной перспективе рубль будет консолидироваться в диапазоне 74-77 за доллар США", - отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик.

Банк России во вторник, 28 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 50,8 млрд рублей (при лимите 3,52 трлн рублей и спросе 3 трлн 50,8 млрд рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 февраля, банки разместили 3 трлн 331,2 млрд рублей (при лимите 3,8 трлн рублей и спросе 3 трлн 331,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,45% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая подросла на 3 базисных пункта - до 7,71% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц остались на отметках 7,74% и 7,9% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев также не изменились относительно понедельника - 8,3% и 8,53% годовых соответственно.