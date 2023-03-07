Акции Wuxi Biologics - качественная "история роста" - БКС Экспресс

Акции компании Wuxi Biologics Inc. являются качественной "историей роста" в секторе китайского здравоохранения, считают аналитики БКС Экспресс.

"Wuxi активно расширяет присутствие в Северной Америке и развивает направления, не зависящие от COVID-19. По результатам 2023 года рост выручки компании может составить 35% г/г, а прибыли - 24% г/г. После 2023 года ожидаем сохранение двузначных темпов роста выручки и прибыли. После падения котировок в 2022 году акции компании торгуются с дисконтом по мультипликаторам относительно исторической оценки. Таким образом, мы выделяем эмитента как качественную "историю роста" в секторе китайского здравоохранения", - пишут эксперты в комментарии.

Wuxi Biologics - ведущая мировая технологическая платформа для разработки препаратов; предлагает фармацевтическим и биотехнологическим компаниям комплексные решения, которые охватывают весь процесс разработки лекарств - от концепции до коммерческого производства. Эмитент позволяет крупным биофармацевтическим компаниям передавать ей на аутсорс процессы разработки новых препаратов (данная бизнес-модель известна как "CRDMO").

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